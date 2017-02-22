Посол в Австрії розповів подробиці щодо затримання Фірташа: "З'явилися обтяжливі обставини" (відео)

19:13, 22 лютого 2017
Політика
1021 0

Запит з Іспанії на затримання Дмитра Фірташа у австрійців був уже давно, але минулого тижня надійшли додаткові дані, і тому українського бізнесмена затримали.

Дмитро Фірташ / REUTERS

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Запит Іспанії був тривалий час надісланий, але в п’ятницю надійшли якісь обтяжливі обставини, які були надані суду. І було ухвалено рішення його заарештувати», – пояснив Щерба.

Читайте такожФірташ може вийти під нову заставу - ЗМІ

За його даними, тепер міністр юстиції Австрії має вирішити, у яку країну екстрадувати Дмитра Фірташа.

«Треба, мабуть, звертатися до австрійських юристів. Але моє розуміння полягає у тому, що існують два запити – з Іспанії, зі США. І міністр юстиції має ухвалити рішення, якому з цих запитів надати пріоритет», – розповів Щерба.

Читайте такожЗахист Фірташа оскаржить рішення про його екстрадицію

Українського підприємця-мільярдера Дмитра Фірташа затримали у столиці Австрії Відні за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній зі звинуваченнями з Іспанії.

Затримання відбулося через кілька хвилин по тому, як Фірташ вийшов із зали суду, який дозволив його екстрадицію до Сполучених Штатів Америки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Справа Фірташа
Теги: #Фірташ#арешт