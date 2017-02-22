Посол в Австрії розповів подробиці щодо затримання Фірташа: "З'явилися обтяжливі обставини" (відео)

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Запит Іспанії був тривалий час надісланий, але в п’ятницю надійшли якісь обтяжливі обставини, які були надані суду. І було ухвалено рішення його заарештувати», – пояснив Щерба.

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За його даними, тепер міністр юстиції Австрії має вирішити, у яку країну екстрадувати Дмитра Фірташа.

«Треба, мабуть, звертатися до австрійських юристів. Але моє розуміння полягає у тому, що існують два запити – з Іспанії, зі США. І міністр юстиції має ухвалити рішення, якому з цих запитів надати пріоритет», – розповів Щерба.

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Українського підприємця-мільярдера Дмитра Фірташа затримали у столиці Австрії Відні за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній зі звинуваченнями з Іспанії.

Затримання відбулося через кілька хвилин по тому, як Фірташ вийшов із зали суду, який дозволив його екстрадицію до Сполучених Штатів Америки.