Міллер летить до Брюсселя на газові переговори

Російська делегація на чолі з віце-прем`єром РФ Ігорем СЕЧИНИМ відбуває до Брюсселя на переговори щодо газу.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомили в прес-службі уряду Росії.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що до складу російської делегації увійшли міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, генеральний директор "Газпром експорту" Олександр МЕДВЕДЄВ і заступник генерального директора "Газпром експорту" Сергій ЄМЕЛЬЯНОВ.

Українська делегація має намір взяти участь в сьогоднішньому засіданні міністрів енергетики країн Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики.

З українського боку в засіданні можуть взяти участь віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр енергетики Юрій ПРОДАН, а також перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС для оцінки ситуації, що склалася у газовій сфері.