Президенти України, Польщі та Литви поклали квіти до пам’ятника Грушевському

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО, Президент Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ з дружиною Марією КАЧИНСЬКОЮ та Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС у Львові взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Михайлові Грушевському.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Президенти Польщі та Литви прибули сьогодні до Львова для участі в урочистостях з нагоди 750-річчя заснування міста.

У короткій церемонії покладання квітів також взяли участь міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, голова Львівської обласної державної адміністрації Петро ОЛІЙНИК, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.