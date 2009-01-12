Турчинов: розрахунок був на те, що Україна замерзне

Кабінет міністрів України готовий надати парламенту всю необхідну і об’єктивну інформацію щодо газової ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«У нас немає таємниць, і вся інформація буде надана парламентаріям», - сказав він.

Він наголосив, що на сьогоднішній день є безпідставними звинувачення на адресу уряду щодо існуючої заборгованості перед РФ за спожитий газ.

«Борг за газ дорівнює нулю, і тому це міф, що в розрахунках є борги», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, за його словами, міфом є і та інформація, що Україна не санкціоновано відбирала газ з газотранспортної системи.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що на сьогоднішній день газове питання переведено виключно в політичну площину.

«Поки воно знаходитиметься не в економічній, а в політичній площині, вийти на якийсь результат буде достатньо важко», - сказав перший віце-прем’єр.

Він також запевнив, що Україна жодним чином не виходила з газових переговорів і вважає, що у питанні збільшення вартості газу мають виконуватися домовленості між прем’єр-міністрами Росії та України.

Він нагадав, що такі домовленості передбачають збільшення вартості газу до європейського рівня протягом трьох років, та пропорційне зростання вартості за транзит.

О.ТУРЧИНОВ запевнив, що затягування підписання газових угод відбувається не з вини України.

Він зауважив, що «розрахунок був на те, що Україна замерзне і на будь-яких умовах підпише контракт». При цьому він додав, що, незважаючи на газові суперечки, уряд не зменшив постачання газу населенню України.