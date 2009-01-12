Черновецького на морі осінило: ціни на метро знизять
12:45, 12 січня 2009Політика
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Чекаємо засідання Київради
Очікування киян, що користуються громадським транспортом, можуть збутися.
Сьогодні, 12 січня, мер Києва Леонід Черновецький заявив, що під час новорічних канікулдо нього прийшла цікава думка.
А саме: знизити вартість поїздки в метрополітені на 30 копійок (до 1,7 гривні за поїздку), а в тролейбусах на 50 копійок (до 1,5 гривні за поїздку).
Це рішення мер столиці обіцяє ухвалити на найближчому засіданні Київради.
Комсомольская правда в Украине
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