Чи вірить Янукович у відставку Ющенка і Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО мають подати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що ці посадові особи несуть відповідальність за ситуацію в країні.

«І Президент, і прем’єр-міністр разом повинні визнати свої помилки і подати у відставку», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На запитання журналістів, чи вірить він у такий розвиток подій, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Ми віримо в те, що чим скоріше це станеться, тим краще».