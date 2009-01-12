Чи вірить Янукович у відставку Ющенка і Тимошенко
13:29, 12 січня 2009Політика
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Лідер ПР про відповідальність
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО мають подати у відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Він зазначив, що ці посадові особи несуть відповідальність за ситуацію в країні.
«І Президент, і прем’єр-міністр разом повинні визнати свої помилки і подати у відставку», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
На запитання журналістів, чи вірить він у такий розвиток подій, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Ми віримо в те, що чим скоріше це станеться, тим краще».
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