Вітренко ”розкусила” Луценка
Лідерка «Народної опозиції» не відчуває загрози своєму життю
Лідер блоку «Народна опозиція» Наталія ВІТРЕНКО називає «психічною атакою» заяви міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про нібито існуючу загрозу її життю.
Про це Н.ВІТРЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«Загрози ніякої я не відчуваю, і я розумію, що це – психічна атака, розрахована навіть, можливо, не стільки на мене, скільки на моїх дітей, на моїх рідних», - зокрема сказала Н.ВІТРЕНКО.
У свою чергу, керівник виборчого штабу «Народної опозиції», соратник Н.ВІТРЕНКО Володимир МАРЧЕНКО, назвавши Ю.ЛУЦЕНКА епітетами, некоректними для відтворення в ЗМІ, заявив, що той «використовує своє службове становище для виконання політичних замовлень, для проведення психологічного і політичного терору».
«Він (ЛУЦЕНКО) чудово розуміє, що для того, щоб збити суспільне напруження і суспільну необхідність в перерахунку голосів і підтримку Н.ВІТРЕНКО, він починає придумувати абсолютно різні версії – лиш би відвернути увагу від найголовнішого питання: масової фальсифікації на виборах», - заявив В.МАРЧЕНКО.
Він також звинуватив Ю.ЛУЦЕНКА а тому, що той “не хоче розслідувати факт замаху на життя Н.ВІТРЕНКО” в жовтні 1999 року, а також – “не бажає шукати політичного замовника організації замаху».
Водночас В.МАРЧЕНКО підкреслив: «По відношенню до Н.ВІТРЕНКО не може бути замовлення на замах – вона не бізнесмен, у неї немає ніяких фінансових або політичних зобов`язань перед ким-небудь, отже, немає мотивів для замаху». На його думку, Ю.ЛУЦЕНКО «формує чергову схему і громадську думку, щоб руками соціалістів прибрати фізично Н.ВІТРЕНКО з політичної арени».
Щодо всього вищесказаного Н.ВІТРЕНКО заявила: «Безумовно, це також моя точка зору».
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО публічно двічі, 31 березня і 4 квітня, заявляв, що готовий надати охорону лідеру Блоку «Народна опозиція» Н.ВІТРЕНКО, оскільки не виключає, що на неї може бути вчинений замах - через програш Блоку на виборах 26 березня - з боку осіб, які здійснювали фінансування її передвиборної кампанії.
«Хотів би, щоб не розглядали в комічному ракурсі мої заяви щодо небезпеки Наталії Михайлівні ВІТРЕНКО, як би я симпатизував або не симпатизував її діяльності», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «На даний момент її життя дійсно, з моєї точки зору, знаходиться під загрозою. Тому я абсолютно серйозно пропоную їй скористатися можливістю одержати державну охорону», - додав він.
«Я офіційно пропоную їй охорону від МВС, тому що організоване політичне угруповання, яке вона повинна була завести до парламенту, пролетіло, і це дуже небезпечно для її життя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. У цьому контексті він також зазначив: «Не я ж винуватий, що вона на фініші своєї політичної кар`єри раптом очолила організоване політичне угруповання Макса Бєшеного (мається на увазі російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого МВС України оголосило в міжнародний розшук – УНІАН).
За словами Ю.ЛУЦЕНКО, надати охорону Н.ВІТРЕНКО його спонукає те, що він переживає «за Наталію Михайлівну, тому що Макс Бєшений не прощає прольотів і таких скажених витрат на ніщо». Водночас він пропонував Н.ВІТРЕНКО в обмін на охорону сказати, де зараз перебувають оголошені в розшук два кандидати з її блоку «пан САЛО і пан ВАРЦАБА».