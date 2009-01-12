Путіну нейметься: з'явилась ще одна умова транзиту газу в Європу

ВАТ «Газпром» почне подачу газу в газотранспортну систему України тільки після створення механізму міжнародного моніторингу за транзитом російського газу європейським споживачам через територію України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Зокрема, В.ПУТІН подякував Ж.БАРРОЗУ за активне сприяння з боку Єврокомісії у створенні механізму міжнародного моніторингу за транзитом російського газу європейським споживачам через територію України.

При цьому він відзначив необхідність реалізації всіх пунктів відповідного протоколу на ділі.

"Зараз ми чекаємо підписання протоколу відповідним комісаром Євросоюзу", - сказав В.ПУТІН додавши, що після цього незалежні спостерігачі повинні виїхати на узгоджені пункти контролю.

Щойно система контролю почне працювати, "Газпром" почне подачу газу в газотранспортну систему України з метою його повного і безумовного транзиту європейським споживачам, заявив В.ПУТІН.