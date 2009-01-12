У Кличка підозрюють, що Черновецький лукавить

Щоб знизити ціни на проїзд у комунальному транспорті, Леоніду Черновецькому не потрібно чекати рішення сесії Київради. Він давно міг вирішити це питання сам. Так один з лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський прокоментував заяву мера про намір розглянути на сесії 22 січня питання зниження вартості проїзду в метро на 30 копійок, а у трамваї, тролейбусі та автобусі – на 50 копійок.

«Регулювання тарифів належить до компетенції саме адміністрації, - сказав Дмитро Андрієвський. – Це закріплено і Законом «Про місцеве самоврядування», і Постановою Кабінету міністрів №1548 від 25 грудня 1996 року, і Законом «Про ціни та ціноутворення», і низкою інших нормативних актів. Тому, якщо Черновецький справді хотів би зробити так, щоб кияни платили за транспорт менше, він би давно це зробив».

На переконання Дмитра Андрієвського, будь-які тарифні рішення Київради можуть бути юридично вразливими. «Припустимо, Київрада проголосувала за пониження тарифів. Але ж завтра на це голосування може бути подана скарга до суду. Виявиться, що рішення депутатів не є легітимним. Суд його скасує, а тарифи повернуться на захмарний рівень. Я не виключаю, що хтось захоче реалізувати подібну схему», - підсумував депутат.

За словами Дмитра Андрієвського, в Київраді вже давно зареєстровано спільний проект Блоку Кличка, Блоку Юлії Тимошенко. Блоку Литвина та Блоку Катеринчука про пониження вартості проїзду у метро на одну гривню. Але юридично цей проект є рекомендацією столичній адміністрації, адже для зміни тарифів у Києві достатньо підпису чинного мера.