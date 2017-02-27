Справи хабарників лежать мертво в суді – у ГПУ прокоментували провадження проти чиновників (інфографіка)

У Генпрокуратурі заявили, що справи про посадовців, яких піймали на хабарях у великих розмірах лежать «мертво» у судах. Про це повідомила прес-секретар генпрокурара Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«І головне – що провадження передаються в суди для винесення вироку. Проте там і лежать мертво. Бо або засідання суду призначається раз на два місяці, або ВРП ніяк не зголоситься дати дозвіл на притягнення свого колеги до кримінальної відповідальності», - написала вона.

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Сарган також оприлюднила інфографіку окремих проваджень проти високопосадовців.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Служби безпеки України викрили посадовців Державної фіскальної служби, які вимагали 70 млн гривень за відшкодування ПДВ.

Правоохоронці, у рамках відкритого кримінального провадження, затримали у Києві групу посередників та спільників під час отримання першої половини хабара.