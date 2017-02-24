СБУ піймала посадовців фіскальної служби на вимаганні 70 млн гривень за відшкодування ПДВ
Співробітники Служби безпеки України викрили посадовців Державної фіскальної служби, які вимагали 70 млн гривень за відшкодування ПДВ.
Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці з’ясували, що працівники структурних підрозділів Офісу великих платників податків ДФС систематично вимагали гроші з бізнесменів за неперешкоджання у відшкодуванні з державного бюджету ПДВ.
Читайте такожЧиновник Одеської залізниці погорів на хабарі в $10 тисяч (фото)
"Як посередників зловмисники залучали колишніх працівників правоохоронних органів. Співробітники спецслужби викрили працівників Офісу на вимаганні 70 мільйонів гривень з комерційної структури за повернення з бюджету трьохсот мільйонів гривень ПДВ. Правоохоронці, у рамках відкритого кримінального провадження, затримали у Києві групу посередників та спільників під час отримання першої половини хабара", - наголосили в СБУ.
Тривають невідкладні слідчі дії.