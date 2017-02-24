СБУ піймала посадовців фіскальної служби на вимаганні 70 млн гривень за відшкодування ПДВ

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці з’ясували, що працівники структурних підрозділів Офісу великих платників податків ДФС систематично вимагали гроші з бізнесменів за неперешкоджання у відшкодуванні з державного бюджету ПДВ.

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"Як посередників зловмисники залучали колишніх працівників правоохоронних органів. Співробітники спецслужби викрили працівників Офісу на вимаганні 70 мільйонів гривень з комерційної структури за повернення з бюджету трьохсот мільйонів гривень ПДВ. Правоохоронці, у рамках відкритого кримінального провадження, затримали у Києві групу посередників та спільників під час отримання першої половини хабара", - наголосили в СБУ.

Тривають невідкладні слідчі дії.