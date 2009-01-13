Газпром повідомив європейцям про неможливість виконувати контракти

«Газпром» не зобов`язаний погоджувати з Україною маршрути транзиту газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ.

“Не Україна вирішує, яким маршрутом нам поставляти наш газ”, - підкреслив О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, всіма зацікавленими сторонами був складений план відновлення транзиту через територію України з урахуванням усіх технічних параметрів, щоб зробити це у найкоротші терміни.

О.МЕДВЕДЄВ також підкреслив, що російська сторона наполягає на транзиті російського газу через газовимірювальну станцію «Суджа», тому що цей напрям є «експортно-орієнтований, а споживачі на Балканах більше за всіх постраждали від припинення поставок російського газу».

Окрім цього, він підкреслив, що ГВС «Валуйки» і «Писарівка» призначені, в першу чергу, для транспортування газу для внутрішнього користування Україною.

Також О.МЕДВЕДЄВ повідомив, що «Газпром» направив повідомлення європейським споживачам про неможливість виконувати контракти на поставку газу.

“Ми сьогодні направили усім партнерам повідомлення про форс-мажор через дію державних організацій транзитної сторони”, - сказав він.

Окрім цього, О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що компанія розраховує покрити збитки, які виникли внаслідок неможливості транзитувати газ, шляхом збільшення обсягів поставок після розв’язання газової суперечки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, ВАТ «Газпром» відновив прокачування газу через газовимірювальну станцію "Суджа".

У той же час інформоване джерело, наближене до НАК «Нафтогаз України», повідомило УНІАН, що Україна не відкрила транзитний газопровід у напрямі газовимірювальної станції (ГВС) «Суджа».

За словами джерела, того обсягу газу, який запропонував «Газпром» для прокачування через ГВС «Суджа», недостатньо для його транспортування в тому напрямі, який пропонує «Газпром», відповідно, на даний момент російський газ не поступає на ГВС України.