Новий голова МЗС Німеччини 2-3 березня відвідає Україну
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Ґабріель 2-3 березня відвідає Україну.
Про це УНІАН повідомили джерела в дипломатичних колах.
За словами співрозмовника агентства, сьогодні вранці у Берліні прес-секретар МЗС Німеччини Мартін Шефер заявив про візит Ґабріеля до України.
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"Дійсно, візит відбудеться в ці дні (2-3 березня - УНІАН)", - повідомило джерело.
Як відомо, 27 грудня, Франк-Вальтер Штайнмаєр склав повноваження міністра закордонних справ Німеччини після більш як трьох років роботи. Президент ФРН Йоахім Гаук звільнив Штайнмаєра з посади глави зовнішньополітичного відомства і передав його повноваження колишньому міністру економіки Зігмару Ґабріелю. На церемонії в резиденції глави держави була присутня канцлер Ангела Меркель.