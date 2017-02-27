Новий голова МЗС Німеччини 2-3 березня відвідає Україну

Про це УНІАН повідомили джерела в дипломатичних колах.

За словами співрозмовника агентства, сьогодні вранці у Берліні прес-секретар МЗС Німеччини Мартін Шефер заявив про візит Ґабріеля до України.

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"Дійсно, візит відбудеться в ці дні (2-3 березня - УНІАН)", - повідомило джерело.

Як відомо, 27 грудня, Франк-Вальтер Штайнмаєр склав повноваження міністра закордонних справ Німеччини після більш як трьох років роботи. Президент ФРН Йоахім Гаук звільнив Штайнмаєра з посади глави зовнішньополітичного відомства і передав його повноваження колишньому міністру економіки Зігмару Ґабріелю. На церемонії в резиденції глави держави була присутня канцлер Ангела Меркель.