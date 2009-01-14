Ющенко летить до Польщі

Окремою темою стане газ

Сьогодні, 14 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Республіки Польща. Як повідомляє прес-служба глави держави, візит відбуватиметься на запрошення польської сторони. У ході візиту запланована зустріч Президента України з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ. Сторони планують обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, ініціативу ЄС «Східне Партнерство», актуальні питання двосторонніх відносин тощо. Окремою темою стане ситуація навколо постачання до Європи російського природного газу

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