Фейк-ньюз від Московії: у Держдепі США запевнили, що не мали контактів із Артеменком - нардеп

У Держдепі та Білому домі запевнили, що інформація про зв’язки українського нардепа Андрія Артеменка із представниками Адміністрації президента США щодо здачі Криму в оренду є фейком. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова підкомітету ВР з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріз, пояснивши, що це обговорювалось під час зустрічей в Держдепі з Бріджит Брінкс та у Білому Домі з в.о. Старшого директора з питань Європи Еріком Чарамеллою, Директором з питань Східної Європи Грегом Флегером.

«… отримала запевнення того, що ці псевдо-політикі брешуть, адже жодних контактів чи коммунікацій в них ані з Держдепом, ані з Адміністрацією Президента просто не було. Фейк-ньюз від Московії знову зазнав оперативного викриття тепер вже на міжнародному рівні та адекватної оцінки наших сторін щодо дій як розробників, так і реалізаторів», - написала вона.

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У той же час Фріз підкреслила, що СБУ та ГПУ мають також пояснити ситуацію навколо Артеменка.

«Вважаю, що СБУ і ГПУ зобов'язані сказати своє слово у цих інсинуаціях Артеменка&Со», - написала вона.

Раніше, народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріз направила в СБУ депутатське звернення щодо перевірки «плану Артеменка».