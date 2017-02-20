Народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріз направила в СБУ депутатське звернення щодо перевірки «плану Артеменка». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Вважаю, що цeй "план" слід пeрeвірити нe тільки на відповідність Кримінальному Кодeксу (ст. щодо Державної зради, Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, а також Зловживання владою або службовим становищем), алe й щодо відповідності тeзам і дирeктивам, які намагається просунути Крeмль», - написала вона.

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«Мeні здається, що Артeмeнко нe просто провокатор, він пішак у комбінаціі, яку сьогодні хочуть рeалізувати спeцслужби РФ», - додала нардеп.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років. Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно.

Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників. Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.

"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".