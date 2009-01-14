Литвин хоче позбавити депутатів канікул

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє поставити на голосування пропозицію про роботу парламенту без канікул.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту, відповідаючи на пропозицію народного депутата України із фракції Партії регіонів Василя ХАРИ.

Він зазначив, що об 11.00 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив, що він на Погоджувальній раді поставить на голосування питання щодо роботи парламенту без канікул.

Як повідомялося, у п’ятницю, 16 січня, передбачено закриття третьої сесії ВР шостого скликання, а 3 лютого передбачено відкриття четвертої сесії.