Порошенко підбив підсумки успішного головування України в Радбезі ООН

Про це йдеться в зверненні на сторінці глави держави у Facebook.

«Дякую всім нашим партнерам за дружню підтримку, єдність та солідарність з Україною у цей відповідальний період. За ініціативою України вдалося більш активно залучити Раду безпеки ООН до вирішення проблем миру і безпеки на європейському континенті», - йдеться у зверненні.

Порошенко зазначив, що проведені відкриті дебати щодо конфліктів в Європі привернули увагу всього світу до російської агресії на Донбасі, передусім у контексті ескалації в районі Авдіївки.

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«Відтепер слово «Авдіївка» увійшло до міжнародного лексикону як символ героїзму українського війська, непереборності духу українців та цинізму російської агресії. З найвищої безпекової трибуни світу Україна спільно з партнерами рішуче засудила російську агресію на Донбасі та окупацію Криму і наголосила на важливості збереження санкцій щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України», - зазначив Порошенко.

Також президент зазначив, що Рада безпеки ООН ухвалила внесену Україною резолюцію про захист критичної інфраструктури від терористичних атак, і побажав успіху та пообіцяв підтримку британському головуванню в РБ ООН у березні.