Радбез ООН схвалив українську резолюцію про захист критичної інфраструктури від терактів

Про це повідомляє місія України в ООН у своєму Twitter. "Радбез ООН прийняв резолюцію 2341 про посилений захист критичної інфраструктури від терористичних атак, внесену Україною", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це «перша в історії резолюція Ради безпеки ООН щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак».

Резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичних атак проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Підкреслюється, що резолюція спрямована «на забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терористичних атак, спрямованих на знищення або порушення функціонування критичної інфраструктури».

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Також серед елементів резолюції: підвищення рівня обізнаності держав про терористичні загрози; посилення стійкості критичної інфраструктури до терористичних атак, зміцнення потенціалу державного та приватного секторів держав для протистояння терористичним загрозам, зміцнення міжнародного та регіонального співробітництва, посилення відкритого обміну інформацією між усіма зацікавленими сторонами та правоохоронцями.

За даними МЗС України, на відкритих дебатах Ради безпеки ООН на тему «Захист критичної інфраструктури від терористичних атак» головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 лютого, відбувається засідання Ради безпеки ООН під головуванням України.

Окрім представників держав-членів ООН у засіданні беруть участь керівники таких міжнародних організацій як Інтерпол, Міжнародна морська організація, Організація із заборони хімічної зброї, які поділяться своїм баченням шляхів посилення захисту портів, газопроводів, інших об’єктів критичної інфраструктури.