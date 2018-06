Радбез ООН схвалив українську резолюцію про захист критичної інфраструктури від терактів

Про це повідомляє місія України в ООН у своєму Twitter. "Радбез ООН прийняв резолюцію 2341 про посилений захист критичної інфраструктури від терористичних атак, внесену Україною", – йдеться в повідомленні.

#UNSC adopts resolution 2341 strengthening protection of critical infrastructure against terrorist attacks tabled by #Ukraine. #UAinUNSCpic.twitter.com/Yd0bv7nLym