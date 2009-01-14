Тимошенко хоче подзвонити Путіну

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує провести телефонну розмову з російським колегою Володимиром ПУТІНИМ для того, щоб домовитися про особисту зустріч для вирішення газових проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції.

Вона уточнила, що сьогодні служба протоколу українського уряду звернулася до протокольної служби прем`єра Росії з проханням організувати телефонну розмову Ю.ТИМОШЕНКО та В.ПУТІНА.

«Ми чекаємо на відповідь, і сподіваюся, що буде проведено телефонну розмову, і за підсумками телефонної розмови ми визначатимемося, як проводити спільну зустріч для того, щоб з`ясувати всі необхідні параметри забезпечення України природним газом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що умови, оголошені Росією, зокрема, ціна на газ у 450 дол. за тисячу кубометрів і непідвищення розміру тарифу на транзит є «неможливими для акцепту».

«Це означає, що переговори потрібно продовжити, і Україна продовжуватиме в конструктивному руслі переговори з Російською Федерацією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.