Посол України в РФ: тему газу треба повернути в цивілізоване русло

Тему постачання російського газу до країн Європи необхідно повернути в русло нормальних, цивілізованих відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив у прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы" Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО.

За словами К.ГРИЩЕНКА, такі відносини мають будуватися на рівні господарюючих суб`єктів.

«За великим рахунком, найважливіше зараз - повернути тему газових поставок до Європи в русло нормальних, якщо не довірливих, то, принаймні, цивілізованих переговорів і дискусій, які мають проходити, напевно, за визначенням, не через пресу, а в рамках тих взаємин, які є між "Газпромом" і "Нафтогазом", - сказав він.

Як першочергові заходи для відновлення транзиту російській стороні, вважає посол, необхідно просто дати достатній обсяг газу – «і не за одним напрямом, а за всіма», а також забезпечити відповідний рівень тиску в трубі, який дозволяє безперебійно забезпечувати гарантовані поставки на виході з території України.

«Це знімає технічні проблеми», - сказав посол.

Головне зараз, за словами К.ГРИЩЕНКА, вирішити проблему для запуску транзиту: технічний газ має бути забезпечений з якогось «зрозумілого джерела», і необхідно також домовитися про ціну за нього, «а у нас зараз просто немає контракту».

«Зараз Україна не купує газ і навіть не ведуться серйозні переговори про його постачання до України. По суті, ми сидимо з трубою, не одержуємо з неї нічого, а від нас хочуть, щоб ми власний газ використовували для того, щоб забезпечити потреби Європи і Росії, і ніяк не України. Напевно, в розпал зими не так просто пояснити власному народу, що це є необхідним», - зазначив посол.

В цілому, газові питання треба вирішувати комплексно, і «для цього треба вирішити питання ціни газу для України, і обсяги, що постачатимуться, і тариф на транзит», - вважає дипломат.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО закликав знаходити рішення «за участю європейців».