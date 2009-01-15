Путін: Україна влаштувала газову блокаду Європі

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що Україна «влаштувала газову блокаду» Європі, щоб одержати дешевий газ для себе. Про це він сказав першому каналу німецького телебачення «АРД», повідомили УНІАН у прес-службі Уряду РФ.

«Україна, по суті, влаштувала газову блокаду Європі. Навіщо? У боротьбі за те, щоб одержати неринкові, низькі ціни на газ, який купує у нас”, - сказав В.ПУТІН.

При цьому він додав, що Росія не зацікавлена припиняти поставки споживачам, оскільки це зменшує доходи країни.

«Після розпаду Радянського Союзу утворилися нові транзитні країни, які намагаються використовувати своє монопольне транзитне положення для того, щоб одержати преференції. Одержати дешеві ціни на газ, перш за все - нижчі за ринок», - упевнений В.ПУТІН.

За його словами, газ є одним з ключових, базових інструментів формування ринкових цін на інші товари на європейському і світовому ринках.

«І якщо, скажімо, хтось з наших сусідів на західному напрямі, наприклад, українські партнери, одержують газ за низькими цінами, а європейські країни, країни Євросоюзу одержують за високими, то тоді їхні продукти на міжнародних і європейських ринках - хімія, металургійна промисловість, ряд інших виробів - стають неконкурентоздатними. А українські партнери в даному випадку одержують величезні переваги неринкового характеру», - підкреслив В.ПУТІН.

На його думку, економіки пострадянських країн - не тільки України, але і Росії, Білорусі, Казахстану і всіх інших - якщо не матимуть чітких ринкових сигналів за цінами на первинні енергоносії, то тоді ці економіки ніколи не прагнутимуть до енергозбереження.

«Ми збираємося і усередині Російської Федерації виводити внутрішніх споживачів на європейську формулу ціноутворення по газу. Ми робимо це свідомо, з розумінням того, що тільки ринковим способом можна спонукати економіку переходити до новітніх технологій, у тому числі і у сфері енергозбереження. Тільки так можна зробити її конкурентоздатною», - додав прем`єр РФ.