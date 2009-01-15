Тимошенко кличе до себе губернаторів і мерів

Сьогодні о 12:00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко відбудеться нарада з губернаторами та мерами обласних центрів з питань протидії світовій фінансовій кризі.

Як повідомляв УНІАН, вхід до будинку Уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, І-й під’їзд, 7 поверх, Велика зала.

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