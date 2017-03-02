У Кремлі офіційно підтвердили факт обговорення Порошенком і Путіним ситуації в Авдіївці

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи проводили президенти України і РФ телефонні розмови, і чому Порошенко саме з Путіним обговорював припинення вогню в Авдіївці.

«Сам факт припинення вогню в Авдіївці не обговорювався, був обмін думками і висловлювання взаємного занепокоєння у зв'язку з ескалацією напруженості. Я можу лише підтвердити, що справді були робочі телефонні контакти двох президентів», - сказав Пєсков.

При цьому він не уточнив, скільки і коли було проведено таких телефонних розмов, зазначивши, що їх було «декілька».

Інших деталей він не навів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 березня, в прес-службі президента України повідомили, що Порошенко провів дві телефонні розмови з Путіним під час загострення ситуації на Донбасі.

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«Під час загострення ситуації на Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також, щоб звільнити заручників, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка, президент України провів дві телефонні розмови з президентом Росії», - повідомили в прес-службі.

Також додали, що ці контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по «нормандському формату».

Крім того, в прес-службі зазначили, що через те, що розмови були безрезультатними, окремого повідомлення на сайті глави держави не було.