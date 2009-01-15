Герман каже, що Тимошенко світить відставка вже у лютому

Заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН не виключає, що Верховна Рада на наступній сесії ухвалить рішення про відставку уряду.

Про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки ймовірною є відставка уряду в лютому.

«Я думаю, що відставка уряду в лютому дуже ймовірна», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН зауважила, що поки у парламенті немає одностайної підтримки щодо цього питання, «але ми переговори з цього питання не припиняли і сподіваємося, що знайдемо підтримку серед своїх колег».

Як відомо, Партія регіонів вимагає негайної відставки уряду. 13 січня лідер цієї політичної сили Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція Партії регіонів вимагає включити на 15 січня для розгляду в парламенті проект резолюції про відставку уряду. При цьому В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що фракції, які “підтримають цей безвідповідальний уряд”, нестимуть відповідальність.