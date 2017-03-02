Глава МЗС Німеччини занепокоєний крихким перемир'ям на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Під час наших розмов ми постійно звертались до питання про те, як можна було б принаймні досягнути перемир'я на сході України, припинити вогонь і розвести озброєння, формування чи війська", - сказав глава МЗС ФРН.

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Він додав, що навіть тоді, коли Тристороння контактна група під егідою ОБСЄ домовлялася про припинення вогню, цього вдавалося досягти лише на короткий час, а потім знову справа швидко доходила до порушення режиму тиші.

"Сьогодні це теж трапилося, і люди в регіоні суттєво потерпають від цього. Я майже не можу собі уявити, якою мала б виглядати ситуація на початку року без електрики, без опалення, без води при мінусових температурах, в яких умовах доводиться виживати людям, і це відбувається в центрі Європи", - сказав Ґабріель.

"Інколи ми, німці, маємо враження, що це ніби на периферії Європи, але це все відбувається практично в центрі Європи. Причому ці події стосуються не лише України чи Донбасу, вони стосуються всіх нас у Європі, бо ми бачимо, наскільки крихким є мир, до якого ми уже, схоже, звикли", - наголосив він.

"А тому все, що ми можемо зробити для підтримки мирного процесу, це ми робимо не з якихось причин благодійності, а це стосується нашої безпеки, нашої власної безпеки, наших уявлень про спільне життя у Європі людей різних національностей. Це відповідає нашим власним інтересам - реалізація мирного процесу і продовження роботи над цим", - сказав Ґабріель.