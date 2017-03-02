Глава МЗС Німеччини занепокоєний крихким перемир'ям на Донбасі
Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Зігмар Ґабріель заявляє, що занепокоєний крихким перемир'ям та нестабільною ситуацією на сході України, що має вплив на усю Європу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
"Під час наших розмов ми постійно звертались до питання про те, як можна було б принаймні досягнути перемир'я на сході України, припинити вогонь і розвести озброєння, формування чи війська", - сказав глава МЗС ФРН.
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Він додав, що навіть тоді, коли Тристороння контактна група під егідою ОБСЄ домовлялася про припинення вогню, цього вдавалося досягти лише на короткий час, а потім знову справа швидко доходила до порушення режиму тиші.
"Сьогодні це теж трапилося, і люди в регіоні суттєво потерпають від цього. Я майже не можу собі уявити, якою мала б виглядати ситуація на початку року без електрики, без опалення, без води при мінусових температурах, в яких умовах доводиться виживати людям, і це відбувається в центрі Європи", - сказав Ґабріель.
"Інколи ми, німці, маємо враження, що це ніби на периферії Європи, але це все відбувається практично в центрі Європи. Причому ці події стосуються не лише України чи Донбасу, вони стосуються всіх нас у Європі, бо ми бачимо, наскільки крихким є мир, до якого ми уже, схоже, звикли", - наголосив він.
"А тому все, що ми можемо зробити для підтримки мирного процесу, це ми робимо не з якихось причин благодійності, а це стосується нашої безпеки, нашої власної безпеки, наших уявлень про спільне життя у Європі людей різних національностей. Це відповідає нашим власним інтересам - реалізація мирного процесу і продовження роботи над цим", - сказав Ґабріель.