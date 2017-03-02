Голова МЗС Німеччини не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії

Про це міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив в середу у Вільнюсі під час спільної прес-конференції із литовським міністром зовнішніх справ Лінасом Лінкевічусом, передає ТСН з посиланням на Reuters.

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"Немає будь-яких зрушень, тому ми не в змозі зняти санкції, незважаючи на те, що, ймовірно, усі в Європі бажають поліпшення відносин із Росією", - сказав німецький міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко під час телефонної розмови із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром висловив сподівання, що дію так званого «кримського пакету» санкцій проти Росії буде продовжено вже в березні.