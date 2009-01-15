У Ющенка пояснили, чому Україна не може відновити транзит російського газу

Україна не може відновити транзит російського газу, поки не буде підписано технічний контракт про його транспортування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента, Уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ на брифінгу для преси.

Він наголосив, що позиція НАК «Нафтогаз України» є дуже конкретною і конструктивною – «має бути підписана технологічна угода, технологічний контракт, який визначає у яких точках, які обсяги газу і якої якості газ, у якій послідовності має бути поданий у ГТС України, і так само в яких пунктах передачі цього газу, який обсяг, який час тощо».

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що йдеться виключно про технічні умови взаємодії української та російської газотранспортних систем.

При цьому, за його словами, ця угода не включає фінансового аспекту, зокрема, ціни на газ, транзит, у тому числі і ціни на технологічний газ.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що кілька днів тому «Нафтогаз» передав два варіанти такої угоди, однак станом на сьогодні відповіді з боку Російської Федерації немає.

«Ця угода є вкрай необхідною для того, щоб поновити транзит російського газу до Європи», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, додавши, що «якщо немає угоди, Україна фізично не матиме змоги транзитувати газ, оскільки не буде визначено, якими є обсяги і в яких пунктах газ буде отримуватись, в яких обсягах і куди він буде передаватись».

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зауважив, що вже третю добу поспіль з російського боку надходять заявки на транзит незначної кількості газу, які нереально виконати без створення загрози для споживачів газу України.