Андрієвський побачив, як Черновецький вдруге наступає на граблі

Майже п`ятимільярдне недовиконання столичного бюджету-2008 нічому не навчило столичну адміністрацію. Про це заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Ще під час формування бюджету-2008 ми попереджали міськадміністрацію, що бюджет нереальний та незбалансований. Цього року ситуація повторюється. Черновецький вкотре наступає на бюджетні граблі, а розплачуватися за це доводиться киянам», - наголосив політик.

За словами Андрієвського, надходження до столичного бюджету від плати за землю у 2008 виконані лише на 80%, однак планові показники на 2009 рік адміністрація збільшує удвічі. Те ж саме стосується надходжень від продажу землі – планові показники 2008 року виконані лише наполовину.

«Це означає, що в нинішньому році бюджет знову буде нереальним, недовиконаним – і знову киян чекають відключення тепла, аварії на комунальних мережах, непобудовані дитячі садки та школи, відсутність харчування у лікарнях та затримки заробітної платні бюджетникам», – підкреслив Андрієвський.