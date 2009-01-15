Ющенко говорив з Медведєвим про газ

Президент гарантував транзит

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава Української держави вкотре закликав свого російського колегу забезпечити постачання російського природного газу європейським споживачам, для чого необхідно закачати до української газотранспортної системи 330 мільйонів кубометрів газу. «У свою чергу Україна гарантує транзит усіх законтрактованих російською стороною та європейськими споживачами обсягів газу своєю територією», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

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