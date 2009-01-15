Медведєв запросив Ющенка до Москви на газовий саміт

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запросив Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти участь у Московській міжнародній конференції глав держав і урядів з питання забезпечення доставки російського газу споживачам у Європі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував провести 17 січня саміт країн-споживачів і транзитерів газу в Москві.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про готовність взяти участь у саміті, якщо він відбудеться не в Москві, а в одній з європейських країн.