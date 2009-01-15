Медведєв запросив Ющенка до Москви на газовий саміт
16:55, 15 січня 2009Політика
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Інформація прес-служби Кремля
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запросив Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти участь у Московській міжнародній конференції глав держав і урядів з питання забезпечення доставки російського газу споживачам у Європі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.
Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував провести 17 січня саміт країн-споживачів і транзитерів газу в Москві.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про готовність взяти участь у саміті, якщо він відбудеться не в Москві, а в одній з європейських країн.
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