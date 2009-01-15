На міжбанку дещо подешевшали і долар, і євро

Сьогодні на міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями - 8,5300/8,7600, до 12:00 ціни знизилися 8,5250/8,5850. До закриття цінові рівні встановилися на таких позначках 8,4150/8,4850.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:20 Нацбанк оголосив про продаж валюти за курсом 8,2500.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2620/0,2700, а до 12:00 ціни знизилися 0,2610/0,2660. До закриття торгів ціни піднялися 0,2580/0,2630. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,2200 (+0,5350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3135/1,3230. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2200/11,5530, до 12:00 ціни пішли вниз 11,2015/11,3105. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,0650/11,1870.