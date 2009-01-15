УНІАН ВИПУСТИВ ПІВТОРАМІЛЬЙОННУ НОВИНУ

Півторамільйонне інформаційне повідомлення в режимі он-лайн зареєстроване у базі даних інформаційного агентства УНІАН.

“Ювілейна” новина була підготовлене кримськими власкором УНІАН Людмилою ТУЗОВОЮ і відправлена “у світ” 14 січня о 10.53. Ось вона:

”У ЯЛТІ НАРОДИЛАСЯ ДИТИНА-БОГАТИР

Сімферополь. 14 січня. УНІАН. У Ялті народилася дівчинка з богатирською вагою – 5 кг 550 г. Зріст дитини - 59 см, окружність голови – 39 см.

Лікарі-акушери кажуть, що «дівчинка не тільки найважчий новонароджений в історії Ялти, а й у Криму», повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинської мерії.

Дитина народилася у 38-річної Галини БОНДАРЧУК. Пологи пройшли нормально. Дівчинку вирішили назвати Анісія, оскільки вона з`явилася на світ 12 січня, у день святої Анісії. Анісія стала четвертою дитиною в сім`ї БОНДАРЧУКІВ, яка живе в Алупці. Галина – домогосподарка, а її чоловік працює охоронцем у санаторії».

Коментуючи вихід півторамільйонної новини, головний редактор агентства Олександр ХАРЧЕНКО зазначив: “Ми щодня і цілодобово стежимо за тим, як “б`ється” пульс України, і дуже приємно, що, попри всі наші політичні та економічні проблеми, “ювілейна” новина випала саме на такий добрий знак як поява на світ нової людини. Маємо намір і надалі завжди бути максимально оперативними та об’єктивними, а відтак чесно повідомляти про всі резонансні події. Як звичайні ж люди та патріоти своєї країни, сподіваємось, що коли дівчинка виросте, на нашій стрічці значно побільшає оптимістичних новин”.

Агентство УНІАН розпочало роботу у березні 1993 року. У травні того ж року почала виходити стрічка новин, а постійне наповнення електронної інформаційної бази агентства в режимі он-лайн почалося з 2 січня 1999 року, коли було внесене перше повідомлення “ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВВІВ У ДІЮ КОНСТИТУЦІЮ КРИМУ”.

Пізніше в електронну базу УНІАН були внесені всі повідомлення агентства починаючи з 23 квітня 1994 року.

Перша інформація, від якої й ведеться відлік новин, має заголовок: ”УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРО ПОЕТАПНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ЧФ У СЕВАСТОПОЛІ ПЕРЕРВАЛИ”.

Отже, сьогодні глибина інформаційної бази УНІАН становить майже 15 років. Середня кількість повідомлень, які заносяться в базу за рік – близько 200 тисяч.

Над підготовкою новин в агентстві працює кілька десятків журналістів у Києві, в усіх регіонах України та за кордоном (у Брюсселі, Москві, Нью-Йорку та Варшаві).

Загалом у штаті агентства – близько 200 працівників.

Агентство випускає стрічку фотоновин, що надає знімки про найважливіші події в Україні в режимі реального часу. Фотобаза УНІАН нараховує понад 200 тисяч знімків.

УНІАН має найпопулярніший у столиці зал, де відбуваються прес-конференції.

Веб-сайт агентства www.unian.net стабільно входить у першу п‘ятірку найвідвідуваніших та найавторитетніших українських інформаційних Інтернет-видань.