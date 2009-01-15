Льовочкін прогнозує гривні сумне майбутнє

Народний депутат України від Партії регіонів, голова Нацбанку опозиційного уряду Сергій ЛЬОВОЧКІН прогнозує, що мінімальна девальвація гривні становитиме цього року 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

За його словами, мінімальна девальвація гривні цього року становитиме 40% і це, в першу чергу, обумовлено бюджетною політикою.

С.ЛЬОВОЧКІН вважає, що уряд добиватиметься емісії, й на цьому грунті «буде чергова війна між урядом і НБУ».

На його думку, на сьогоднішній день реальний курс становить 7-8,5 грн. за 1 дол.

С.ЛЬОВОЧКІН підкреслив, що можливе рішення Верховної Ради про відставку Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ – «це політичний крок» і ця відставка «ніяк не вплине на стан валютного ринку».

Він також заявив, що розмір державного боргу вже перевищує 105 млрд. доларів. За його словами, нинішнього року потрібно буде виплатити 25 млрд. доларів, що може «призвести до дефолту».