Верховна Рада прописала процедуру імпічменту Президента

Парламент ухвалив Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 408 народних депутатів із 433 зареєстрованих у залі.

За даний закон проголосували майже в повному складі фракції Партії регіонів, БЮТ, КПУ, Блок Литвина. Із фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” за закон проголосували 36 народних депутатів.

Даним законом, зокрема, передбачені особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься проведенням розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. В законі передбачено, що підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу ВР, підписи яких не відкликаються.

Таке подання має містити правове обгрунтування необхідності утворення такої комісії та відомості, які вказують на наявність фактів чи обставин про вчинення Президентом України державної зради, або іншого злочину.

В законі передбачено, що ВР більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії як невідкладного.

Про таке рішення голова ВР має терміново повідомити Президента України.

В законі визначені повноваження такої комісії. Така комісія має право заслуховувати Президента України та захисника, або захисників його прав.

В законі передбачено обрання спеціального прокурора та спеціального слідчого. В ньому виписані їхні повноваження та вимоги до їх кандидатур.

Згідно з законом питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включаються до порядку денного пленарних засідань без голосування і розглядається невідкладно.