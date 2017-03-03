Екс-керівнику ДУС призначили 6 мільйонів застави і зобов’язали носити браслет

Як передає кореспондент УНІАН, представник Генеральної прокуратури під час судового засідання клопотав про тримання під вартою Тарасюка впродовж 60 діб, однак суддя лише частково задовольнила це клопотання.

В судовій ухвалі йдеться про те, що Тарасюк впродовж 5 днів від моменту проголошення рішення має внести заставу в сумі 6 млн 400 тис. грн, здати закордонний паспорт та паспорт громадянина України. Також впродовж цих 5 днів йому повинні надіти пристрій контролю пересування, так званий “електронний браслет”.

Разом з тим суддя не обмежила свободу його пересування територією України. Однак даною ухвалою на Тарасюка покладено обов’язок з’являтися на виклики слідчих.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні, що екс-керівнику ДУС Тарасюку повідомлено про підозру. За його словами, підозру Тарасюку оголошено "у кримінальному провадженні за підозрою Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А., Литовченка П.В. та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном - комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», загальною вартістю 540 млн грн». Як сказав Луценко, за місцем проживання Тарасюка проведено обшук, «під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства».

Ігор Тарасюк був керівником Держуправління справами з 2005 по 2010 рік.