Біля Волновахи затримано бойовика, який охороняв телевежу в окупованому Донецьку

Як повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області, мешканець селища Олександрівка їхав у Маріуполь, однак під час ретельної перевірки поліцейські виявили, що він брав участь у діяльності терористичної організації «ДНР».

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Встановлено, що 47-річний мешканець Олександрівки Мар’їнського району с червня по липень 2014 року ніс службу в НЗФ «Оплот», який базувався у Донецьку. Чоловік добровільно вступив до лав бойовиків. Отримавши форму та зброю, почав охороняти стратегічно важливу телевежу. Минув місяць, а обіцяних грошей бойовик так і не отримав. Посварившись з керівництвом військової частини, він залишив місце служби. Колишній бойовик переховувався у Маріуполі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).