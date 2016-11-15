Суд Донецької області засудив бойовика "Оплоту" до трьох років в'язниці

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Апеляційний суд Донецької області виніс обвинувальний вирок бойовику терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Муха". Член бандформування "Оплот" з листопада 2014 до лютого 2015 року охороняв військові склади та техніку терористів, зокрема батареї "Град", проте безпосередньої участі в бойових діях проти сил АТО не брав", - йдеться у повідомленні.

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При цьому уточнюється, що вироком суду бойовика засуджено за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який працював на терористів на Донбасі, а саме був охоронцем «народних мерів» Слов’янська та брав участь в окупації міста.

Зазначається, що безробітний чоловік пішов працювати на бойовиків тому, що вирішив заробити грошей. Чоловікові видали автомат, магазини до нього та поставили в охорону захопленої будівлі СБУ на блокпості поблизу неї.