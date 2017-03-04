Насірова вивезли з Інституту кардіології, ймовірно для обрання запобіжного заходу

Як передає кореспондент УНІАН, Насірова вивезли з медзакладу на ношах, завантажили в автомобіль «швидкої» медичної допомоги й повезли, скоріш за все, на засідання Солом’янського райсуду, що має розпочатися о 19.00, з розгляду клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Насірова з клінічної лікарні "Феофанія" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його доправили в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу. У п’ятницю, 3 березня, захисники заявляли, що Насірова прооперували.

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Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що вживатимуть усіх законних заходів для проведення у суботу чи неділю судового засідання з обрання запобіжного заходу Насірову.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.