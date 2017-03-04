Засідання суду з обрання запобіжного заходу Насірову: наживо

Пряму трансляцію з місця подій веде «Радіо Свобода». Існує ймовірність евакуації людей з будівлі, де має відбутись засідання суду і його перенесення.

Для обстеження будівлі прибули вибухотехніки та кінологи.

Журналістів та народних депутатів, зокрема Борислава Березу та Сергія Лещенка, попросили залишити будівлю та відійти від неї на 100 метрів.

За словами правоохоронців, обстеження може тривати 1,5-2 години.

Також наразі невідомо, чи доставлено до суду Насірова.

Як повідомляв УНІАН, Насірова сьогодні вивезли з медзакладу на ношах, завантажили в автомобіль «швидкої» медичної допомоги й повезли на засідання Солом’янського райсуду, що мав розпочатися о 19.00, з розгляду клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

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Раніше сьогодні Насірова з клінічної лікарні "Феофанія" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його доправили в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу. У п’ятницю, 3 березня, захисники заявляли, що Насірова прооперували.

Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що вживатимуть усіх законних заходів для проведення у суботу чи неділю судового засідання з обрання запобіжного заходу Насірову.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.