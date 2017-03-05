Суд обирає Насірову запобіжний захід (наживо, фото)

Сьогодні о 10:40 почалось судове засідання з обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Трансляцію із зали суду веде "Радіо Свобода".

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Як повідомлялося, 4 березня судове засідання з обрання запобіжного заходу Насірову перенесли на 10:00 5 березня.

Як повідомляв УНІАН, у суботу Насірова доставили в зал суду на ношах. Він перебував у металевій клітці, біля нього чергували лікарі «швидкої» допомоги. Багато людей, включаючи журналістів, не змогли потрапити до зали суду через відсутність місць. Біля будівлі суду чергують правоохоронці. Насиров підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ.

Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. 3 березня Кабінет міністрів усунув Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. 3 березня захисники заявляли, що Насирова в лікарні «Феофанія» прооперували. В суботу його з "Феофанії" перевезли в Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його доставили в іншу медустанову для підтвердження або спростування діагнозу. Увечері Насірова вивезли з Інституту кардіології.