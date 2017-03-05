У Москві путінські байкери мітингують на підтримку російської окупації Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, близько 50 людей у шкіряних куртках з написами "Нічні вовки" вийшли у гайд-парк (спеціально відведене місце для мітингів) у Сокольниках. Учасники акції тримають в руках прапори Росії і терористичних організацій "Новоросія", "ДНР" і "ЛНР".

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Крім цього учасники акції тримають плакати з написами: "Одужуй Україна", "Банду Порошенко під трибунал", "Примус України до миру", "Зупинити геноцид Донбасу".

Організатори акції заявили, що аналогічні заходи проводяться і в інших містах РФ і в Європі.

Мотоклуб "Нічні вовки" відомий активною публічною підтримкою дій російських властей.