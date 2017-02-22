У "ДНР" хочуть створити аналог організації "Нічні вовки" - ІС

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Заходи відбудуться в містах Шахтарськ та Дебальцеве Донецької області.

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"За задумом керівництва "ДНР", дані відділення стануть базою для формування спеціальних байкерських клубів, призначених для ведення агітаційно-пропагандистської роботи серед населення, передусім серед молоді, на підтримку діяльності "керівництва ДНР", за аналогією з російськими "Нічними вовками"", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, розвідка повідомила, що окупанти проводять підготовку особового складу «козачої сотні» для виконання розвідувально-диверсійних завдань в тилу сил АТО.