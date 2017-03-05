Нардеп Найєм кличе всіх під суд, де перебуває Насіров

"Здається, вони не зрозуміли. Або ми й надалі живемо в цьому абсурді, ковтаючи цей маразм і чекаючи, коли нам знову плюнуть в обличчя. Або злодії, мародери, казнокради і шулери почнуть відступати. Справа Романа Насірова має стати моментом істини", - йдеться у повідомленні депутата на його сторінці у Facebook.

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Найєм наголосив, що ніхто не тисне на суд, а просто вимагають виконати свою роботу й прийняти законне рішення. Він закликає зібратися за адресою Вознесенський узвіз, 10 (колишня будівля Шевченківського суду).

Суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

Прес-секретар Солом’янського райсуду Києва Яна Квітченко заявила, що заяву адвокатів про відвід судді буде розглянуто у понеділок, 6 березня, оскільки сьогодні автоматизована система розподілу суддів не може працювати через відсутність на робочому місці суддів.

Разом з тим прокурор Роман Симків зазначив, що сторона обвинувачення продовжує очікувати на розгляд сьогодні питання про обрання Насірову запобіжного заходу. Сьогодні о 23.52 спливає 72-годинний термін затримання Насірова, упродовж якого суд зобов’язаний визначити йому запобіжний захід.