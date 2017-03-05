Нової підозри Насірову поки немає – НАБУ (відео)
Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.
Також речниця НАБУ Світлана Оліфіра не підтвердила інформацію щодо того, чи взагалі готується нова підозра, передає Громадське.
"З 2 березня Насіров підозрюється у вчиненні кримінального корупційного правопорушення в рамках розслідування так званої "газової справи". Іншої підозри поки немає", — сказала Оліфіра.
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Крім того, речниця НАБУ не підтвердила інформацію і про те, що нова підозра могла б стосуватися "лондонських квартир" Насірова.
Раніше повідомлялося, що захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри й нового затримання з боку звинувачення.
Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.