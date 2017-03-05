Нової підозри Насірову поки немає – НАБУ (відео)

Також речниця НАБУ Світлана Оліфіра не підтвердила інформацію щодо того, чи взагалі готується нова підозра, передає Громадське.

"З 2 березня Насіров підозрюється у вчиненні кримінального корупційного правопорушення в рамках розслідування так званої "газової справи". Іншої підозри поки немає", — сказала Оліфіра.

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Крім того, речниця НАБУ не підтвердила інформацію і про те, що нова підозра могла б стосуватися "лондонських квартир" Насірова.

Раніше повідомлялося, що захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри й нового затримання з боку звинувачення.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.