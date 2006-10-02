Дружина Роднянського відмовляється від позову відносно права власності на «1+1»

Дружина почесного президента телеканалу «1+1» Олександра РОДНЯНСЬКОГО Валерія МІРОШНИЧЕНКО звернулася до Шевченківського суду м. Києва із заявою про залишення її позову про визнання її права спільної сумісної власності на 70% статутного фонду «ТРК «Студія 1+1» без розгляду. Як повідомив УНІАН представник інтересів І.КОЛОМОЙСЬКОГО в суді адвокат Вячеслав КАРТАШОВ, питання про задоволення заяви дружини О.РОДНЯНСЬКОГО розглядалося на судовому засіданні, яке відбулося в Шевченківському суді сьогодні, 2 жовтня.

На думку В.КАРТАШОВА, подача подібної заяви є вимушеним кроком опонентів Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, викликаним тією обставиною, що «інформація про спробу провести судовий розгляд між подружжям Роднянських за закритими дверима стала публічною». За його словами, «це логічний крок сторони, не впевненої у власних силах і правоті. Після задоволення судом заяви І.КОЛОМОЙСЬКОГО про залучення його до участі в справі, для наших опонентів цей процес втратив свою логіку і сенс». «Не здивуюся, при цьому, якщо вже завтра виявиться, що подружжя Роднянських знову змінили місце проживання з вулиці Інститутської на Бориспіль, або Бровари й ініціювали новий процес у новому суді» - заявив в інтерв`ю агентству В.КАРТАШОВ. Адвокат також нагадав, що існує аналогічний позов В.МІРОШНИЧЕНКО в Печерському районному суді м. Києва, розгляд якого судом припинено до розгляду апеляційним судом справи за позовом І.КОЛОМОЙСЬКОГО до О.РОДНЯНСЬКОГО про визнання права власності на 70% статутного фонду ТОВ «ТРК «Студія 1+1».

Як повідомляв УНІАН, дружина почесного президента телеканалу “1+1” О.РОДНЯНСЬКОГО В.МІРОШНИЧЕНКО звернулася до Печерського і Шевченківського районних судів м. Києва з позовами про визнання її права загальної спільної власності на 70% статутного фонду «ТРК «Студія 1+1».

За інформацією представників І.КОЛОМОЙСЬКОГО, В.МІРОШНИЧЕНКО в своєму позові грунтується на нормі законодавства, відповідно до якої майно (в позові йдеться про 70% СФ телеканалу «1+1» - УНІАН), нажите в шлюбі, є спільною власністю подружжя.

Позов до Печерського районного суду було подано 3 серпня, до Шевченківського – 11 серпня.

З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Б.ФУКСМАН вели переговори про продаж належних їм прав І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол.

Закриття операції повинне було відбутися до вересня 2005 року. Проте вже в середині серпня корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME), фактично відкликала свою згоду на проведення вказаної транзакції.

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ТРК «Студія «1+1».

Водночас, О.РОДНЯНСЬКИЙ 9 вересня заявив, що щодо продажу частки в статутному капіталі телеканалу «1+1» Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ «ніяких операцій не було», а також про те, що він «не зовсім розуміє» суть мирової угоди, про можливість якої говорив І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Представники О.РОДНЯНСЬКОГО також оскаржили в апеляційному суді рішення Печерського суду.