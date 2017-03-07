Виступ Росії в суді ООН буде подібний до порції новин "рашатудей" - віце-прем’єр

11:36, 07 березня 2017
Політика
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Росія на слуханнях в Міжнародному суді ООН в Гаазі за позовом України може використати сфабриковані "причини", якими на міжнародній арені маніпулює російське Міністерство закордонних справ, повідомила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе спрогнозувала, яким буде виступ Росії в Міжнародному суді ООН / УНІАН

"Представники тієї самої російської Феміди, що знайшли "підстави" для заборони діяльності Меджлісу, що утримують з надуманих та сфабрикованих "причин" наших в'язнів у Росії та в незаконно анексованому Криму; а також представники того ж міністерства іностранних дєл, які фахово безсоромно маніпулюють фактами на міжнародних форумах, будуть представляти свої аргументи... Чомусь видається, що це буде подібне на порцію "новин" зі "спутніка" та "рашатудей", - написала вона на свої сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, в Міжнародному суді ООН триває другий день розгляду справи "Україна проти Росії", в рамках якої першочергово розглядається запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян на звичайне життя. Запит розглядається як невідкладне питання.

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Теги: #ООН#Росія#Климпуш-Цинцадзе