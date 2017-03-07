Другий день розгляду позову України проти РФ в Гаазі: слово має російська сторона (наживо)

Як передає власний кореспондент УНІАН, у вівторок свої аргументи має викласти російська сторона. Підстав вважати, що Москва погодиться з висунутими Києвом обвинуваченнями, немає, а тому очікуються контраргументи.

Російську делегацію, яка налічує у своєму складі 40 чоловік, очолює директор правового департаменту Міністерства закордонних справ РФ Роман Колодкин.

Українську делегацію, яка налічує 25 чоловік, очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Справу слухає суддівська колегія у складі 16 суддів під головуванням судді з Франції Ронні Абрахама (Ronny Abraham).

Як і в перший день слухань, представників російських ЗМІ майже немає – поки що присутній тільки представник Russia Today.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок свою позицію заявила Зеркаль, яка закликала Гаазький суд "у світлі неминучих загроз, перед якими стоять українські люди, ухвалити рішення щодо тимчасових заходів".

В суді також був зачитаний перелік тимчасових заходів, яких саме вимагає Україна. Всі вони стосуються дій Росії і спрямовані на те, щоби запобігти подальшій терористичній активності проти українських громадян та подальшій расовій дискримінації, зокрема, в Криму.

Також від української сторони виступили представники, які детально обґрунтували справедливість та необхідність таких заходів.