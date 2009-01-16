Тимошенко розповіла, що робитиме завтра в Москві

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що відбуває у суботу на переговори до Москви для того, щоб досягти згоди з російською стороною щодо надійного транзиту російського газу до Європи та не менш надійного постачання газу до України.

Про це йдеться в переданій УНІАН Управлінням у зв`язках зі ЗМІ секретаріату Кабміну заяві прем’єр-міністра України напередодні візиту до Москви.

Як наголошує український прем’єр, “в умовах, що склалися, реалізація такого завдання є надскладною”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “першочергове завдання уряду зараз - забезпечити відновлення транзиту російського газу до Європи. Це потрібно передусім для України, адже наш імідж як транзитної держави зараз підірвано, існує загроза фізичного руйнування нашої газотранспортної системи у випадку не відновлення транзиту”.

“Упевненості, що переговори про постачання газу до України успішно завершаться у найближчій перспективі, мені додають наявність жовтневого Меморандуму керівників урядів України та Росії, а також запаси газу, які ми накопичили в підземних сховищах. Це – основа для переговорів, яка до того ж вже дозволила нам протриматися кілька тижнів, не взявши для власних потреб жодного - наголошую, жодного! - кубометра чужого газу. А крім того, накопичений у сховищах газ дає час для переговорів щодо умов постачання газу в Україну. Хочу наголосити, що уряд України не пов’язує питання укладання угоди про постачання природного газу для України з питанням поновлення транзиту газу до Європи. Це було б безпідставно та несправедливо”, - наголосила прем’єр-міністр України і додала: Уряд бере на себе всю повноту відповідальності за подолання не нами ініційованої кризи в газових відносинах з Росією”.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз стверджує, “що до 30 грудня 2008 року на рівні прем’єр-міністрів України та Росії були узгоджені всі взаємовигідні умови постачання газу в Україну та здійснення транзиту російського газу до Європи, але в два останні дні року підключилися всі політичні сили України, які корупційно взаємопов’язані з тіньовим посередником „РосУкрЕнерго”, та через свої можливості зруйнували підписання всіх контрактів, зруйнували так важко налагоджений переговорний процес”. “Цю справу руйнації українські політики продовжують і сьогодні. Я цьому покладу край в найближчі дні”, - підкреслила прем’єр.

Вона зазначила, що “для того, щоб діяти ефективно та відповідально, в газовій дипломатії буде тільки одна урядова лінія, яка і буде неухильно втілюватися в життя”. “Я не дозволю нікому в паралельному режимі управляти переговорним процесом та керувати „Нафтогазом” для його зриву. Простіше кажучи, мені потрібні дві речі: щоб в колеса не встромляли палок, а в спину – ножа. У цьому контексті останні заяви окремих працівників Секретаріату Президента на мою адресу не посилюють позицій українського уряду на переговорах в Росії, вони не прикрашають іміджу України в Європі. Я ніколи не буду відповідати на них, а тільки звертаюся до Президента з проханням хоча б на кілька днів позбавити свободи нечесного слова своїх безвідповідальних клерків”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, “після того, як на газовій ниві себе спробували всі, хто тільки міг, сьогодні ми повернулися до того, від чого відійшли два з половиною тижні тому: газову проблему має вирішувати уряд. Різниця лише в тому, що тепер це мусимо робити в значно гірших умовах”.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що “основні принципи переговорів будуть такі: жодних посередників; прямі відносини між „Нафтогазом” та „Газпромом”; взаємовигідні ціни на газ та транзит; жодних розмов щодо можливості приватизації чи будь-яких інших форм відчуження української газотранспортної системи; весь російський газ, направлений до європейських країн, до грама буде відданий Європі”.

“Йдеться про необхідність компромісу задля збереження добрих стосунків України та Росії, а також репутації обох країн в Європі. Я вірю, що такий компроміс буде знайдений”, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.