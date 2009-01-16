Путін закликав ЄС "не ставити Росію і Україну на одну дошку"

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін називає неприпустимим становище, коли ЄС вважає винними в проблемі газового транзиту до Європи і Україну, і Росію. Про це прем`єр заявив у п`ятницю на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Звичайно, рідко буває так, щоб одна сторона була винна. Але якщо говорити про відповідальність, то не дві точно. Мені здається, що позиція ЄС, яка ставить на одну дошку і Росію, і Україну, фактично є підтримкою України, яка порушує свої транзитні зобов`язання, в тому числі й узяті в рамках Енергетичної хартії", - сказав Путін.

"Таке становище як зараз - або віддайте все задарма, або в три рази дешевше, або ми перекриємо транзит газу до Європи, а Європа вас ще й тиснутиме, вимагатиме відновлення транзиту, таке становище терпіти більше не можна", - цитує РІА «Новости».